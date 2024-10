Incidente sulla Sp27, auto fuori strada

L’intervento dei soccorsi intorno alle 22.30 circa, nell’incidente coinvolto un ragazzo 24enne.

Incidente sulla provinciale

Nella serata di ieri, lunedì 30 settembre, incidente sulla strada provinciale 27 Valle Mulini, a Fino Mornasco, per un’auto finita fuori strada. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù, Carabinieri e un’ambulanza della Croce verde di Fino. All’arrivo dei soccorsi, la vettura era priva di occupanti, quindi i Vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza. Il giovane coinvolto, ferito in codice giallo, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.