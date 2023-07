Incidente sulla Ss36 nei pressi di Nibionno oggi, lunedì 17 luglio 2023, intorno alle 12: un uomo di 65 anni è in gravissime condizioni.

Incidente sulla Ss36 a Nibionno: gravissimo un uomo di 65 anni

Il sinistro si è verificato poco prima delle 12 quando sulla Ss36, nel tratto compreso tra Costa Masnaga e Nibionno un uomo di 65 anni sarebbe andato a finire contro un'ostacolo. Ancora da verificare come il conducente ha perso il controllo della propria vettura. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe accusato un malore malore che ha verosimilmente causato l'uscita del veicolo dalla carreggiata.

Sul posto si sono precipitati in codice rosso un'auto medica e un'ambulanza della Croce Bianca di Besana di Brianza: dopo le prime valutazioni l'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Insieme al personale sanitario anche la Polizia stradale di Milano e i Vigili del fuoco di Lecco.

Il luogo dell'incidente