Incidente sulla statale, coinvolte due persone

Incidente sulla strada statale Varesina, a Villa Guardia, pochi minuti dopo mezzogiorno.

Incidente, soccorritori sul posto in codice rosso

Risultano coinvolte due persone nell'incidente avvenuto sulla statale: una donna di 29 anni e un uomo di 34 anni, entrambi francesi. I due viaggiavano su uno scooter Piaggio Medley. Il mezzo, a quanto risulta, ha impattato con un'auto, mentre svoltava a sinistra per immettersi in via Po. Tempestivamente allertati, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce verde di Fino Mornasco, con un'ambulanza. E' uscita anche l'automedica. Intervento in codice rosso.

Due persone trasportate al Sant'Anna

Le due persone cadute dopo l'impatto tra lo scooter e l'automobile sono state trasportate all'ospedale Sant'Anna. Sempre coscienti e collaborativi, fortunatamente il codice dell'intervento di soccorso è stato ridimensionato a verde. Per i rilievi, in azione la Polizia locale di Lurate Caccivio e Villa Guardia.