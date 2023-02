Un pedone è stato investito sulla Statale dei Giovi, poco prima delle 19 di oggi.

Investito un pedone sulla Statale dei Giovi: è grave

L’impatto è avvenuto all’altezza di Vertemate con Minoprio. Sul posto sono intervenute automedica e Cri di Lomazzo, vista la gravità della situazione si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como, in codice rosso. Allertati anche i Carabinieri di Cantù per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. La condizioni del pedone sono molto gravi.