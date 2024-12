Incidente sulla statale, investivo un pedone

L’investimento del pedone è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via De Amicis a Olgiate Comasco.

Pedone investito, traffico sulla statale

Alle 17 circa sono stati allertati i soccorsi per un incidente in viale Trieste. Un’auto, una Volkswagen Touran, transitando in direzione Varese, ha investito un pedone. L’uomo è stato soccorso da un’auto medica, un’ambulanza della Sos di Olgiate e, sul posto, anche la Polizia locale olgiatese. Sulla statale si procede a senso unico alternato.

L'uomo è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.