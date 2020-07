Incidente sulla vecchia Statale 38, grave automobilista investito

Grave incidente all’alba di oggi, domenica 26 luglio 2020, a Cosio Valtellino.

Incidente all’alba a Cosio Valtellino

Quanto accaduto è ancora al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Mese. Secondo le prime informazioni sulla dinamica, un ‘automobile con a bordo tre persone sarebbe andata a finire contro il guard-rail, una quarta persona a bordo di una seconda automobile si sarebbe fermata per prestare soccorso. Mentre erano fermi in strada e fuori dalle vetture è sopraggiunta una motocicletta che non ha fatto in tempo a frenare andando a sbattere contro le auto e colpendo alcune delle persone. L’allarme è scattato intorno alle 5:30. La centrale operativa ha inviato quattro ambulanze nella vecchia Statale 38 non distante dalla rotonda per accedere alla variante di Morbegno. I feriti sono tutti uomini, quattro di età compresa tra i 20 e i 23 anni, e un 63enne.

Considerando la gravità dei traumi riportati dall’automobilista investito i sanitari hanno richiesto l’intervento anche dell’elisoccorso alzatosi da Como. Il malcapitato, 20 anni, ha riportato un grave trauma facciale ed è stato caricato sull’elicottero e trasportato in codice rosso, indice di massima gravità, all’Ospedale Sant’Anna di Como.

L’uomo di 63 anni, fanno sapere dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, ha riportato una frattura alla clavicola e un trauma della spalla, per lui codice giallo e trasporto all’ospedale di Sondrio.