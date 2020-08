Incidente tra auto a Beregazzo con Figliaro SIRENE DI NOTTE

Incidente tra auto a Beregazzo con Figliaro poco dopo le 7.30 di questa mattina, mercoledì 12 agosto 2020.

Schianto tra due auto in via Risorgimento a Beregazzo con Figliaro, questa mattina poco dopo le 7.30. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Sos di Olgiate e un’auto medica, congiuntamente ai Vigili del Fuoco. Due le persone ferite in modo lieve, poi trasportate in ospedale per accertamenti.