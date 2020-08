Incidente tra auto a Cermenate: tre coinvolti

Incidente tra due auto a Cermenate, tre persone coinvolte. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 agosto 2020.

Incidente a Cermenate: tre coinvolti

Il sinistro è avvenuto in via XXV Aprile, pochi minuti prima delle 14: per ragioni ancora da chiarire, due auto si sarebbero scontrate. Sul posto sono giunti i soccorritori con un mezzo della Croce Rossa di Lomazzo, inizialmente allertati in codice rosso. Fortunatamente, le condizioni di salute dei tre coinvolti, tre donne di 14, 26 e 47 anni, si sarebbero rivelate meno gravi del previsto e nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri di Cantù, che hanno provveduto a compiere tutti gli accertamenti del caso.