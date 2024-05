Incidente stradale tra auto e moto, 16enne trasportato in ospedale in codice rosso

Pochi minuti dopo le 13, incidente stradale tra una moto e un'automobile in viale Triste, a Olgiate Comasco. Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito, sul posto l’intervento anche dell’elisoccorso.

Incidente a Olgiate, ferito un 16enne

Alle 13 circa di oggi, mercoledì 8 maggio, un incidente stradale ha coinvolto un’autovettura e una moto. Entrambi i mezzi viaggiavano sulla stessa corsia, in direzione Como, quando è avvenuto l'impatto lungo viale Trieste, all'altezza del civico 94 , nei pressi del bar "La Perla". La dinamica dell’incidente è da chiarire: da una prima ricostruzione, la moto sarebbe sopraggiunta finendo contro la vettura, mentre quest'ultima stava svoltando verso sinistra. Il 16enne alla guida di una moto è rimasto gravemente ferito. Sul posto l’elisoccorso, atterrato in un prato a lato del viale, un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio, un'auto medica. Intervenuti i Carabinieri di Como e la Guardia di finanza. Il ragazzo è stato trasportato dall’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Senso unico alternato

Lungo viale Trieste, a Olgiate Comasco, una pattuglia della Guardia di Finanza ha diretto il traffico dopo l’incidente stradale avvenuto, per più di un'ora regolato a senso unico alternato. Code su entrambi i sensi di marcia.