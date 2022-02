Incidente tra auto e moto a Buccinigo SIRENE DI NOTTE

Soccorsi al lavoro

Ferito un giovane di 20 anni.

Incidente tra auto e moto a Buccinigo.

Lo schianto si é verificato nella serata di ieri, venerdì 18 febbraio 2022, intorno alle 21.15 in via Como a Erba, località Buccinigo. A scontrarsi sono state un'auto e una moto e nell'impatto é rimasto ferito un ragazzo di 20 anni. Sul posto é intervenuta la Sos di Canzo che ha trasportato il giovane in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.