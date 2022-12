È successo questa mattina a Carimate in via Giovanni XXIII, all'altezza delle scuole: un incidente tra un'auto e una moto ha coinvolto un uomo di 52 anni. Necessario l'intervento dei soccorsi.

Incidente tra auto e moto a Carimate: ferito un uomo di 52 anni

Questa mattina, lunedì 12 dicembre 2022, intorno alle 7.30 si è verificato un incidente di fronte all'ingresso delle scuole di Carimate, in via Giovanni XXIII. Coinvolti due veicoli: una motocicletta e un'automobile. A fare le spese è stato un uomo di 52 anni che ha necessitato dell'intervento del 118: sul posto si sono precipitati, in codice giallo, i volontari della Croce Rossa di Cantù che dopo aver prestato il primo soccorso all'uomo hanno deciso di trasportarlo poi in ospedale in codice verde. Infatti, le sue condizioni sono rassicuranti e stabili.

Il luogo dell'incidente