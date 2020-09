Incidente tra auto e moto a Solbiate, soccorsi in codice rosso

Incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, a Solbiate con Cagno. L’impatto è avvenuto alle 17.20 sulla Ss342.

Incidente sulla Ss342 a Solbiate

Dopo lo scontro immediata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono giunte l’ambulanza della Sos di Olgiate, la Cri di Uggiate e l’automedica. I soccorsi sono giunti in codice rosso, unitamente ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

Stando a quanto è stato possibile sapere le persone coinvolte sarebbero tre: una 23enne, un 31enne e un 5enne. Le conseguenze, fortunatamente, non sarebbero gravissime: un’ambulanza ha raggiunto il Pronto soccorso in codice giallo, l’altra in codice verde.