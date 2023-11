Incidente tra auto e moto ad Alzate: in ospedale una 15enne

Incidente tra auto e moto questo pomeriggio, venerdì 24 novembre 2023 intorno alle 16.10, ad Alzate Brianza, sulla Ss Briantea 42. Ad avere la peggio è stata una ragazzina di 15 anni.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo l'impatto, su cui ancora si sa poco a livello di dinamica, si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi che ha inviato sul posto in codice giallo un'Ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. Una volta sul luogo dell'incidente il personale sanitario ha provveduto ad attuare le prime manovre di soccorso per poi decidere di rientrare in ospedale, sempre in codice giallo.

Il luogo dell'incidente