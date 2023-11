Incidente tra auto e moto: ferito un ragazzo di 29 anni

Questa mattina, mercoledì 8 novembre 2023, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in via XXIV Maggio a Cantù: fortunatamente nessuno dei coinvolti è stato ferito gravemente.

Lo scontro

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina nell'incrocio tra via XXIV Maggio e via Alciato. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 29 anni che è stato soccorso dall'Sos di Lurago d'Erba in codice giallo e poi trasportato all'ospedale di Cantù in codice verde. Sul posto insieme ai soccorsi anche la Polizia locale di Cantù.

Il luogo dell'incidente