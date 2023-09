Incidente tra auto e moto, gravissimo un ragazzo di 17 anni

Grave incidente questa sera a Lurago Marinone: giovane trasportato in codice rosso in ospedale.

Elisoccorso in volo, il giovane trasportato in ospedale

Scontro tra auto e moto questa sera, martedì 12 settembre, intorno alle 19. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cantù intervenuti immediatamente sul posto. Quel che è certo è che ad avere la peggio è stato un ragazzino di 17 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni. A prestare i primi soccorsi un'ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, un'automedica. In volo anche l'elisoccorso. Il giovane, 17 anni, è stato trasportato in codice rosso (massima gravità) in ospedale.