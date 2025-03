Incidente tra auto e moto, morto un uomo di 37 anni.

Incidente a Montano Lucino

Lo scontro è avvenuto a Montano Lucino, nella mattinata di oggi, giovedì 6 marzo. Intorno alle 9.15, lungo via dell'Industria, una moto si è scontrata con una vettura. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione: l’auto che viaggiava da Como verso la base Areu stava svoltando all’altezza dell’“Obi” quando è stata urtata sul lato del passeggero anteriore dal motociclista che transitava in senso opposto. L’urto è stato violentissimo e per il centauro non c'è stato niente da fare. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un'automedica. Allertati i Carabinieri della Compagnia di Cantù e i Vigili del fuoco. A perdere la vita un uomo di 37 anni.