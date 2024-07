Incidente tra auto e moto: senso unico alternato in via Tonale

Missione in corso in codice giallo: incidente in Cascina Amata, frazione di Cantù.

Incidente auto-moto

Alle 16.32 di oggi, lunedì 29 luglio, sono stati allertati i Vigili del fuoco di Como e Carabinieri di Cantù per un incidente tra un’autovettura e una motocicletta in via tonale 34/b. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense per soccorrere un 17enne in codice giallo.

Senso unico alternato

Sul posto anche la Polizia locale che sta regolando il traffico a senso unico alternato.