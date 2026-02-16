Incidente tra auto e moto sulla strada provinciale: ferito un 28enne

Intorno alle 18 di ieri, domenica 15 febbraio, soccorsi allertati per un incidente stradale a Colverde: ferito e soccorso un 28enne.

Scontro tra auto e moto, ferito un 28enne

Alle 17.58 di ieri, incidente tra una vettura e una moto sulla strada provinciale 17, in località Gironico Al Piano. Dallo scontro tra i due mezzi è rimasto ferito un uomo di 28 anni, soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Soccorsi allertati

Sul posto due auto mediche e un’ambulanza della Croce rossa di San Fermo. Allertati anche i Carabinieri di Como.