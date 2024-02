Incidente tra auto e moto: tre giovani coinvolti

Incidente tra auto e moto in via Valsorda: tre giovani coinvolti. E' successo ieri sera, mercoledì 21 febbraio 2024, intorno alle 19.30, a Inverigo.

Sul posto anche l'elisoccorso

E' ancora in fase di chiarimento la dinamica del sinistro che ha visto coinvolti un'auto e una moto poco dopo le 19.30, in via Valsorda: tre giovani di 21, 22 e 26 anni sono finiti in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Croce Bianca di Mariano, la Sos di Lurago d'Erba e l'automedica. Vista la gravità dell'incidente, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato poco distante. Sul luogo dello schianto si sono portati anche i Carabinieri cui sono spettate le indagini del caso.

Tre ragazzi sono stati trasportati in ospedale: due giovani di 22 e 26 anni, rispettivamente residenti ad Alzate Brianza e a Sormano, sono stati portati al San Gerardo di Monza, inizialmente segnalati in codice rosso, quello di massima gravità. Le condizioni di entrambi i ragazzi si sono successivamente rivelate meno gravi del previsto: il 26enne è stato ricoverato mentre il 22enne è stato successivamente dimesso. Il terzo coinvolto nell'incidente, un 21enne, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.