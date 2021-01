Incidente tra auto e scooter, ferito un uomo di Novedrate

Incidente tra un’auto e un ciclomotore a Lentate, 41enne finisce in ospedale.

Incidente a Lentate

E’ successo intorno alle 7.45 di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, all’incrocio tra la Nazionale dei Giovi e via Oberdan. Per motivi ancora in fase di accertamento una Renault con alla guida un 28enne domiciliato a Lentate e un ciclomotore con in sella un 41enne di Novedrate si sono scontrati.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Ad avere la peggio è stato il 41enne, che a seguito dell’impatto è finito a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, per i rilievi di rito, si sono portati gli agenti della Polizia Locale, oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e all’automedica. Dopo le prime cure il 41enne è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.