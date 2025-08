Incidente tra carro attrezzi e scooter: un uomo soccorso in codice giallo

La dinamica

Il sinistro all'incrocio tra la strada statale 342 e via Michelangelo Buonarroti.

Incidente a Olgiate Comasco: un uomo di 47 anni, su uno scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un carro attrezzi.

Scontro tra carro attrezzi e scooter

Attorno alle 16 del pomeriggio di oggi, martedì 5 agosto, incidente a Olgiate Comasco. Un uomo, alla guida di un carro attrezzi, stava percorrendo Via Roma - la statale 342 Briantea - in direzione di Lurate Caccivio. Da quanto risulta era intenzionato, all'incrocio con via Michelangelo Buonarroti, a svoltare a sinistra, all'altezza della Wurth&Modyf e del negozio Vodafone. Da dietro sarebbe sopraggiunto il 47enne sullo scooter, residente a Como. Quest'ultimo avrebbe tentato di sorpassare il carro attrezzi, in direzione Lurate Caccivio. Nello scontro lo scooterista è rimasto ferito, è stato trasportato in codice giallo - media gravità - all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Diversi danni a entrambi i mezzi.

Le Forze dell'ordine sul posto dell'incidente

Sul posto, qualche istante dopo, è giunta una pattuglia dei Carabinieri di Olgiate Comasco. I militari hanno immediatamente proceduto alla verifica della situazione, per accertare la dinamica del sinistro.