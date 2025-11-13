Incidente tra due auto alla rotatoria del Gerbo

Incidente tra due automobili alla rotatoria della frazione Gerbo, a Olgiate Comasco.

Lo scontro

Il sinistro è avvenuto in via Tarchini, all’altezza della rotatoria del Gerbo. Quando erano circa le 9.30, lo scontro tra due vetture. Risulta coinvolta una donna di 56 anni che ha avuto necessità di essere soccorsa.

I soccorsi

Allertati immediatamente, i soccorritori sono intervenuti in codice giallo, con un’ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco. Sul posto anche l’automedica. Allertati pure i Carabinieri e due mezzi dei Vigili del fuoco di Como.