Incidente tra due auto: cinque feriti

Incidente tra due auto: cinque persone ferite. E' successo poco prima delle 15.30 in via Papa Giovanni XXIII, lungo la SP38, ad Alzate.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente, avvenuto in direzione Cantù, ha riguardato due auto: sul luogo dello schianto sono sopraggiunte tre ambulanze della Sos di Lurago d'Erba e del Lariosoccorso di Erba, oltre che della Croce Bianca di Giussano e un'automedica da Como. L'episodio, inizialmente segnalato nel codice rosso, quello della massima gravità, ha visto il coinvolgimento di cinque persone, tutte tra i 20 e i 30 anni.

Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso; e i Carabinieri cui è spettata la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Fortunatamente nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita: tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.