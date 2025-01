Incidente tra due auto: coinvolta anche una bambina

Incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, a Merone: tra le persone coinvolte c'è anche una bambina.

Soccorsi in codice giallo

Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto sulla Sp 47, precisamente in via Parini, poco dopo le 15.30. A prestare soccorso ai passeggeri delle autovetture un mezzo dei Vigili del fuoco di Como, un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e una del Lariosoccorso di Erba e un'automedica da Como che si sono portate sul luogo dell'incidente in codice giallo: quello di media gravità.

I tre coinvolti, stando alle prime informazioni a disposizione, sarebbero una donna di 40 anni, un uomo di 44 anni e una bambina di 5 anni. Secondo quanto riferito, l'impatto tra i due veicoli sarebbe stato frontale, ma spetterà alle Forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Allertati anche i Carabinieri di Cantù.