Incidente tra due auto: ferite cinque persone

Incidente tra due vetture a Faloppio: ferite cinque persone, fortunatamente, non in maniera grave.

Incidente in via Cavallina

Lo scontro è avvenuto in via Cavallina, a Faloppio, intorno alle 13.23 di oggi, martedì 26 gennaio. A rimanere feriti un uomo e una donna di 24 anni. Un’altra donna di 37 anni, un bimbo di 7 e una bimba di 9 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Uggiate Trevano e un’altra ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. Sul posto in codice giallo (media gravità), sono rientrate in verde (bassa gravità). Tre feriti sono stati portati al Sant’Anna e uno al Pronto soccorso dell’ospedale di Cantù. Presente anche la Polizia locale per i rilievi di rito.