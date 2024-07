Missione in corso in codice giallo.

Scontro fra auto

In via Bizzarone 25 a Olgiate Comasco, quattro persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.50 di oggi, lunedì 22 luglio. Un 49enne, una 48enne, una donna di 51 e una di 53 anni sono stati soccorso da un’ambulanza della Sos olgiatese e da una della Croce rossa di Uggiate con Ronago. Missione in corso in codice giallo.