Incidente tra due auto: soccorse tre persone

Incidente tra due auto: soccorsi ad Albavilla.

In via Prealpi

E’ successo oggi, martedì 9 settembre 2025, intorno alle 10.35, in via Prealpi, all’angolo con via Monte Bollettone. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro che ha coinvolto due veicoli e tre persone: due uomini di 59 e 94 anni e una donna di 57 anni.

Allertati in codice giallo, quello della media gravità, sul posto sono arrivati i soccorritori del Lariosoccorso di Erba con un’ambulanza e l’automedica. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di messa in sicurezza dello scenario incidentale. I feriti sono stati affidati alle cure del 118: fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.