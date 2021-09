Incidente tra due auto oggi pomeriggio, giovedì 23 settembre 2021, a Cantù.

Incidente tra due auto, una si ribalta

L'impatto è avvenuto in via Giovanni da Cermenate, all'altezza del civico 69. A scontrarsi sarebbero state due auto, una Jeep di colore rosso e una Renault Scenic. Ad avere la peggio è stata la seconda auto che si è ribaltata. I soccorsi sono stati immediatamente allertati con massima urgenza. Sul posto la Cri di Cantù e l'automedica che hanno soccorso un uomo di 58 anni e una donna di 54. Dopo i primi momenti di grande spavento, per fortuna, sembra che nessuno risulti ferito in maniera grave.

Problemi alla viabilità, si sono infatti formate code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco per la messa sicurezza.