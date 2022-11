È successo questa mattina, lunedì 7 novembre 2022, sulla A9: un incidente tra due mezzi pesanti ha fatto passare attimi di vera paura ai conducenti.

Incidente tra due mezzi pesanti sulla A9: camion distrutto, ma conducente illeso

Questa mattina poco prima delle 8.30 sulla A9 in direzione Milano e più precisamente nel tratto di autostrada che collega Fino Mornasco e Lomazzo Nord, si è verificato un incidente tra due camion che ha coinvolto i rispettivi conducenti e fortunatamente nessun altro.

Per miracolo, come si può evincere dalla foto, il conducente del camion rosso è rimasto illeso nonostante l'abitacolo della sua vettura sia quasi irriconoscibile. L'uomo, di 54 anni, è stato comunque trasportato in ospedale al Sant'Anna per ulteriori accertamenti.

Presenti sul posto a prestare aiuto e soccorso la Croce Azzurra di Cadorago, i vigili del fuoco di Como e l'Ats di Novate.

Le immagini

Il luogo dell'incidente