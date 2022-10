È successo oggi, martedì 18 ottobre 2022, a Longone al Segrino, poco prima delle 9.30 nei pressi dell'ISIS Romagonsi: si è verificato un incidente tra un furgone e una moto. Soccorso e portato in ospedale in elicottero un ragazzo del Romagnosi.

Incidente tra furgone e moto a Longone: ferito un ragazzo del Romagnosi

Un grande spavento e tanta preoccupazione oggi a Longone al Segrino all'uscita dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Romagnosi che dà su via Eupilio. Per quanto è stato possibile ricostruire un furgone che stava salendo la via in direzione Eupilio al momento di affrontare la piccola rotatoria, che orienta il traffico proprio di fronte alla scuola, si è trovato di fronte uno studente in sella alla sua moto. Il ragazzo a quel punto avrebbe cercato, riuscendoci, di evitare l'impatto, ma cadendo rovinosamente al suolo e riportando un trauma al volto e una ferita ad una caviglia. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità dei protagonisti dello stesso.

Sul posto si sono precipitati in codice rosso un'ambulanza dell'Sos di Canzo, un'auto medica e l'elisoccorso di Sondrio. Il ragazzo, cosciente, è stato caricato sull'elicottero, il quale è atterrato e ripartito dal giardino sotto i Barnabiti. Il conducente del furgone non ha riportato ferite, ma era sotto shock per l'accaduto.

Le foto dell'incidente

Il luogo dell'incidente