Oggi, martedì 11 aprile 2023, sulla via Regina nel Comune di Carate Urio si è verificato un incidente tra tre auto.

Incidente tra tre auto sulla Regina: un ferito in ospedale

È successo tutto intorno alle 17 di oggi, quando sulla Regina, nei pressi del civico 51 nel territorio di Carate Urio, tre auto sono state coinvolte in un incidente. Ancora da delineare la dinamica dell'accaduto, ma la cosa certa è che nel sinistro sono state coinvolte anche quattro persone: un ragazzo di 21 anni, uno di 27, uno di 33 e una ragazza di 31.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Como, i volontari della Croce Rossa di Cernobbio in codice giallo per prestare soccorso a tutti i coinvolti. Tra di loro una sola persona ha necessitato del trasporto in ospedale.

Il luogo dell'incidente