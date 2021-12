Incidenti a Cantù e Cadorago SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Cantù e Cadorago

Il primo impatto è avvenuto intorno alle 23.30 in via Borgognone a Cantù. A scontrarsi sono state due auto con all’interno un uomo di 41 e 40 anni, insieme a una donna di 46. Sul posto la Cri di Cantù che ha soccorso un ferito, trasportandolo in codice giallo all’ospedale.

Ribaltamento invece a Cadorago (in foto), intorno alle 5.45, sulla Sp31. Sul posto automedica e Croce Azzurra di Cadorago che hanno soccorso una donna di 39 anni.