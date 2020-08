Incidenti a Cantù e Figino Serenza SIRENE DI NOTTE

Due incidenti nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto 2020: uno a Cantù e uno a Figino Serenza.

Incidenti a Cantù e Figino Serenza

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 23 in via Europa a Figino Serenza: un pedone è stato investito. Sul posto la Croce Bianca di Mariano e un’auto medica che hanno soccorso un ragazzo di 21 anni poi trasportato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale Sant’Anna.

Il secondo incidente invece si è verificato a Cantù a mezzanotte: in via Ginevrina da Fossano un’auto si è ribaltata. Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre uomini di 39, 39 e 40 anni ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite. Sul posto la Cri di Cantù e i Carabinieri.