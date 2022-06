Incidenti a Cantù e Oltrona SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Cantù e Oltrona

A Cantù l'allarme è scattato intorno alle 21.15, in via Ginevrina da Fossano. A scontrarsi sarebbe stato due auto. Sul posto la Cri di Cantù e l'automedica, che hanno soccorso cinque persone tra cui un 16enne. Un ferito è stato trasportato all'ospedale in codice verde. Impatto intorno alla 1 anche ad Oltrona di San Mamette, sulla Sp23. Sul posto ben tre ambulanze e l'automedica, che hanno soccorso due donne di 27 e 29 anni e un uomo di 31. I feriti sono poi stati trasportati all'ospedale in codice giallo.

A Villa Guardia da segnalare una caduta da moto, con una donna soccorsa in codice giallo. A Cadorago invece un lieve infortunio sportivo per un 28enne. Caduta da bici invece a Porlezza, un uomo di 57 anni è stato soccorso in codice verde.