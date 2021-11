Incidenti a Canzo e Valmorea SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Canzo e Valmorea

A Canzo, intorno alla 1.40, c'è stato uno scontro tra auto in via Monte barzaghino. Ferite due donne di 30 e 64 anni. L'ambulanza ha poi fatto rientro all'ospedale in codice giallo. Senza feriti invece l'incidente a Valmorea, in via Mulini, avvenuto poco prima delle 5. In entrambi i casi saranno i Carabinieri a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da segnalare anche tre malori a Olgiate, Lurago d'Erba e sulla A9, nel tratto Como nord-Como centro.