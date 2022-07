Incidenti a Capiago e Cassina Rizzardi SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Capiago e Cassina Rizzardi

Intorno alle 23.20 a Capiago Intimiano, in via Maietto, un'auto è finita contro un ostacolo. Soccorsi tre uomini di 18, 19 e 44 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Scontro tra auto alle 00.20 a Cassina Rizzardi, in via Manzoni. La Croce Azzurra di Cadorago ha soccorso un uomo di 34 anni e una donna di 49, trasportati poi in codice verde all'ospedale.

Si segnalano poi un'intossicazione alimentare a Cernobbio e due intossicazioni etiliche a Como.