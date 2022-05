Incidenti a Carugo, Alta Valle e Cantù SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Carugo, Alta Valle e Cantù

Intorno a mezzanotte scontro tra auto e moto a Carugo, sulla Sp32. Sul posto la Croce Bianca di Mariano Comense, che ha soccorso un uomo di 60 anni, trasportato poi in codice giallo all'ospedale di Cantù. Intorno alle tre, impatto tra auto in Alta Valle Intelvi, sulla Sp13. Coinvolti tre giovani: un ragazzo di 21 anni e due ragazze di 24 e 26. Sul posto automedica e due ambulanze. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Da segnalare anche un incidente a Cantù, intorno alle 5.45, in via Al monte. Soccorso in codice verde un 21enne.

A Cantù e Olgiate ci sono state anche due intossicazioni etiliche. Alle 2.30 soccorso persona, all'interno di un'autovettura, a San Fermo della Battaglia. Una giovane è finita al Sant'Anna in codice giallo.