Incidenti a Carugo e Castelmarte SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 10 e l'11 agosto 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Carugo e Castelmarte

A Carugo una caduta da moto in via Addolorata. Tutto è successo intorno alla 1. Sul posto la Cri di Cantù che, dopo le prime cure, ha trasportato il motociclista, un uomo di 57 anni, in codice giallo all’ospedale. Mezz’ora dopo una donna di 28 anni è finita contro un ostacolo a Castelmarte, mentre era alla guida. In via Valleggio automedica e ambulanza. La giovane è stata trasportata in codice giallo al San’Anna.

In nottata da segnalare anche malori a Como e Uggiate Trevano.