Incidenti a Casnate e Fenegró SIRENE DI NOTTE

Ecco cos’è successo nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Incidenti a Casnate e Fenegró

Il primo allarme è scattato a Fenegró, in via 25 aprile alle 23. A scontrarsi sono state due auto. Coinvolti due uomini di 21 e 32 anni, insieme ad una donna di 34. Un ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Intorno a mezzanotte invece, a Casnate, un’auto è finita contro un ostacolo in via Adamello. Sul posto la Croce Verde di Fino Mornasco che ha soccorso un uomo di 37 anni e lo ha trasportato in codice verde all’ospedale.

Da segnalare poi un’aggressione a Cantù, in piazza Garibaldi intorno alle 23.20. Coinvolti tre giovani tra i 19 e i 20 anni. Sul posto la Cri di Cantù che ha trasportato un ferito in codice verde all’ospedale. Aggressione anche e Mariano, in via Songia. Soccorsa una giovane di 24 anni poco prima della 1. Sul posto la Cri di Cantù che ha trasportato la giovane in codice verde all’ospedale. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri di Cantù per la ricostruzione della dinamica.