Incidenti a Cassina Rizzardi e Domaso SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Cassina Rizzardi e Domaso

Scontro tra auto e moto a Domaso, intorno a mezzanotte. L'episodio è avvenuto in piazza Ghislanzoni. Sul posto ambulanza e automedica che hanno soccorso un giovane di 17 anni. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Poco prima delle 3 invece un giovane di 21 anni è finito contro un ostacolo a Cassina Rizzardi. Sul posto la Sos di Appiano Gentile che l'ha soccorso e accompagnato in codice verde all'ospedale di Cantù.

Da segnalare anche una caduta al suolo ad Argegno e un'intossicazione etilica a Como, in via Asiago.