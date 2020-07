Incidente a Cernobbio: paura per una mamma e il figlio 11enne SIRENE DI NOTTE

Una notte movimentata per i soccorritori comaschi quella tra venerdì 24 e sabato 25 luglio 2020. Ci sono stati infatti incidenti a Caglio e Cernobbio.

Incidente a Cernobbio: scontro tra auto fuori da Villa d’Este

Il primo sinistro si è verificato qualche minuto prima delle 21 di ieri sera in via Regina a Cernobbio. Due le auto che si sono scontrate e sette le persone coinvolte nell’impatto proprio di fronte a Villa d’Este. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto con targa belga è uscita dall’albergo e si è scontrata con l’altro mezzo su cui viaggiava una famiglia di 5 persone.

Coinvolte una bimba di un anno, due bambini di 8 e 10 anni, una ragazza di 29 anni, un uomo e una donna di 31 anni e un uomo di 48. Sul posto sono intervenute la Croce azzurra di Como, la Cri di Cernobbio e un’auto medica. Due le persone portate al Sant’Anna in codice giallo, la mamma e il figlio di 10 anni. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Investito pedone a Caglio

L’altro incidente si è verificato invece alle 21.30 a Caglio, in via Giovanni Segantini. Si è trattato di un investimento pedone e ad avere avuto la peggio è stato un uomo di 80 anni che è stato soccorso dagli operatori della Cri di Asso e portato in ospedale a Lecco in codice giallo. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri.