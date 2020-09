Incidenti a Como, Cantù e Oltrona SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Como, Cantù e Oltrona

Poco prima delle 22 scontro auto moto in via Canturina ad Albate. A finire in ospedale, dopo essere stato soccorso dalla Cri di Como, un giovane di 23 anni. Scontro tra auto invece in via Daverio. Coinvolti tre giovani tra i 25 e i 26 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Como che ha fatto rientro all’ospedale in codice verde intorno alle 23.20. Altro incidente poco prima dalla 1 ad Oltrona di San Mamette, dove a scontrarsi sono state della auto. Coinvolta una donna di 33 anni. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Da segnalare anche due malori tra Mozzate e Cermenate.