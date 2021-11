Incidenti a Como e a Canzo SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco come si sono mossi i soccorsi in provincia

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi nella provincia.

Incidenti a Como e a Canzo

A Como, poco prima delle 23, c'è stato un incidente in via Varesina, che ha coinvolto un uomo di 26 anni a bordo di un monopattino, trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.

Un altro incidente si è verificato a Canzo nella prima mattinata di oggi, lunedì 15 novembre 2021. Una donna di 52 anni si è schiantata in via Vittorio Veneto, a bordo della sua moto. E' stata portata all'ospedale Fatebenefratelli di Erba e le sue condizioni non sarebbero gravi.