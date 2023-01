Incidenti a Como e a Porlezza

Notte di chiamate in codice rosso in provincia di Como

Due incidenti questa notte in provincia

Il primo a Porlezza alle 3.50 sulla strada provinciale 11. Un'auto con a bordo un uomo di 45 anni è finita contro un ostacolo. Immediata la richiesta di soccorsi in codice rosso da parte del servizio di urgenza ed emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Menaggio e i Vigili del fuoco di Como oltre ai mezzi di soccorso del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

Chiamata in codice rosso anche a Como in via Canturina alle 4.21 per una caduta da moto. Sembravano gravi infatti le condizioni di un uomo di 30 anni che è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Lipomo. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna. Sul posto la Polizia stradale di Como.

Prima, a mezzanotte, è intervenuto l'elisoccorso per una caduta su terreno impervio in località di Sala Comacina. Una ragazza di 24 anni è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna non in gravi condizioni. Per mettere in salvo la donna sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como, insieme ai carabinieri di Menaggio.

E' finito all'ospedale di Tradate in codice verde, infine un uomo di 47 anni vittima di un'aggressione avvenuta a Mozzate in via Varese 74 verso le 2 di notte. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Cantù intervenuti sul posto.