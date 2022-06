Incidenti a Como e Albiolo: due feriti SIRENE DI NOTTE

Incidenti a Como e Albiolo: due feriti nella notte.

Il primo incidente si é verificato intorno alle 20.45, nella serata di domenica 5 giugno 2022, in via per Cagno ad Albiolo. Un'auto, condotta da un uomo di 43 anni, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, é finito fuori strada contro un ostacolo. Sul posto la Sos di Malnate che ha trasportato in ospedale a San Fermo l'uomo in codice giallo.

Il secondo incidente invece si é verificato pochi minuti prima della mezzanotte a Como, in via Napoleona. Coinvolte un'auto e un ciclista ed é rimasto ferito un uomo di 33 anni. Sul posto la Cri di Como che ha trasporto all'ospedale Sant'Anna il ferito il codice giallo. Presenti gli agenti della Questura per gli accertamenti del caso.