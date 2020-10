Incidenti a Como e Binago SIRENE DI NOTTE

Incidenti a Como e Binago alle prime luci di questa mattina, lunedì 26 ottobre 2020.

Incidenti a Como e Binago

Due incidenti questa mattina qualche minuto prima delle 8. Il primo si è verificato a Como, nel quartiere di Garzola, in via per Brunate: due auto si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite. Allertati i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Cri di Lipomo. Alla stessa ora un’auto è finita contro un ostacolo e Binago, in via 2 giugno, e una donna di 33 anni è rimasta lievemente ferita. Sul posto la Cri di Olgiate che l’ha trasportata in ospedale per accertamenti.