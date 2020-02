Incidenti a Como e Carimate SIRENE DI NOTTE

Incidenti a Como e Carimate nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2020.

Incidenti a Como e Carimate

Notte movimentata per i soccorsi comaschi. Il primo incidente si è verificato a Como, in via Nino Bixio, intorno a mezzanotte e un quarto. Due le auto che si sono scontrate; nell’impatto è rimasta lievemente ferita una ragazza di 25 anni poi trasportata dalla Cri di Como in ospedale in codice verde. Sul posto per gli accertamenti del caso anche gli agenti della Stradale.

A Carimate invece il sinistro si è verificato alle 4.45 del mattino, in via della Stazione, dove un’auto condotta da un uomo di 43 anni è finita contro un ostacolo. Sul posto è intervenuta la Cri di Cermenate che ha trasportato l’uomo in codice verde in ospedale. Allertati anche i Carabinieri per i rilevamenti del caso.

