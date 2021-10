Incidenti a Como e Fino Mornasco SIRENE DI NOTTE

Soccorsi al lavoro

Nessun ferito grave nei due sinistri.

Due incidenti tra domenica 24 e lunedì 25 ottobre in provincia di Como. Ecco cosa é accaduto.

Incidente a Como in serata

Schianto tra auto intorno alle 20.45 in via Conciliazione a Tavernola, quartiere Nord della città. Due i coinvolti: un ragazzo di 19 anni e un uomo di 48. Sul posto sono intervenute la Croce azzurra di Como, gli agenti della Questura e della Polizia Locale. I feriti sono stati portati al Sant'Anna in codice giallo.

Incidente a Fino Mornasco all'alba

Altro scontro tra due auto intorno alle 6.45 di questa mattina sulla sp27 a Fino Mornasco. Due i coinvolti, due ragazzi di 23 e 28 anni. Sul posto sono arrivate la Croce azzurra di Cadorago e i Carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde per accertamenti.