Incidenti a Como e Grandate SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Como e Grandate

Intorno alle 21, in via Bellinzona a Monte Olimpino c'è stato l'investimento di un ciclista. L'uomo, 53 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cantù. Scontro tra auto invece a Grandate, sulla SS35. Sul posto la Croce Verde di Fino Mornasco che ha trasportato un ferito al Sant'Anna. Incidente anche a Tavernola, in via Asiago, intorno alla 1. L'ambulanza ha soccorso una donna di 60 e due uomini di 20 e 51 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Da segnalare poi un infortunio sul lavoro a Turate, un'intossicazione etilica a Como e due malori tra Como e Orsenigo.