Incidenti a Como e Pusiano SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Como e Pusiano

Incidente in via Bixio a Como, intorno alle 22.40. Soccorso un uomo di 78 anni che è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna. A Pusiano invece, sulla Ss639 si segnala uno scontro auto moto. Ferito, lievemente, un 18enne, trasportato all'ospedale di Erba in codice verde.

Da segnalare anche un'aggressione a Como, in via Napoleona. All'ospedale, in codice verde, è finito un 44enne. Alle 23 invece un infortunio sportivo a Lomazzo.